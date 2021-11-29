Больше половины россиян расстаются из-за разных "культурных" уровней

Духовное и интеллектуальное развитие партнера важно для 94% опрошенных

Как показал опрос книжного сервиса "ЛитРес" и сайта знакомств Mamba, на результаты которого ссылается ТАСС, почти 60% россиян расставались с партнером из-за разного уровня интеллектуального развития.

"Духовное и интеллектуальное развитие партнера важно для 94% опрошенных. При этом всего 6% отметили, что это не имеет никакого значения. Любовь к литературе у партнера считают важным качеством 72% респондентов, 28% предпочитают не брать во внимание этот фактор при выборе пары", - сказано в исследовании.

Респонденты среди главных причин выбора начитанных избранников выделили интеллигентность, широкий кругозор, способность критически мыслить, хорошую память, высокий уровень творческих способностей.

По мнению участников опроса, их партнер должен быть в первую очередь знаком с творчеством Михаила Булгакова. Далее в рейтинге идут Александр Пушкин, Федор Достоевский и Жюль Верн.

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