ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больше половины россиян расстаются из-за разных "культурных" уровней

08:51
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Духовное и интеллектуальное развитие партнера важно для 94% опрошенных

Как показал опрос книжного сервиса "ЛитРес" и сайта знакомств Mamba, на результаты которого ссылается ТАСС, почти 60% россиян расставались с партнером из-за разного уровня интеллектуального развития.
Дава не может найти новую любовь после расставания с Бузовой

"Духовное и интеллектуальное развитие партнера важно для 94% опрошенных. При этом всего 6% отметили, что это не имеет никакого значения. Любовь к литературе у партнера считают важным качеством 72% респондентов, 28% предпочитают не брать во внимание этот фактор при выборе пары", - сказано в исследовании.

Респонденты среди главных причин выбора начитанных избранников выделили интеллигентность, широкий кругозор, способность критически мыслить, хорошую память, высокий уровень творческих способностей.

По мнению участников опроса, их партнер должен быть в первую очередь знаком с творчеством Михаила Булгакова. Далее в рейтинге идут Александр Пушкин, Федор Достоевский и Жюль Верн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Расставание
Расставание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.