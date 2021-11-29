Пуночка и клест-еловик: какие птицы прилетят в Москву зимовать

Всего в российской столице можно встретить около 300 видов пернатых

Как рассказали в ГПБУ "Мосприрода", птицы меняют место жительства, когда природные запасы корма на привычных территориях заканчиваются. При этом сроки путешествий могут варьироваться в зависимости от количества еды и погоды.

"Птицы в Москву летят из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик)", - отметили орнитологи (цитата по РИА "Новости").

Кроме того, специалисты ждут свиристель и длиннохвостую неясыть. Они прилетят к январю.

Всего в российской столице можно встретить около 300 видов пернатых, более 100 остаются на зиму. Это, в частности, сороки, синицы, дятлы, сойки.

Что касается снегирей, эти птицы отличаются осторожность и большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. "С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", - уточнили в "Мосприроде".

Вместе с тем в Москве на зимовку остаются и водоплавающие. К примеру, кряквы.

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