Бизнес предупредил о подорожании бытовой техники

Цены за год выросли примерно на 10–15%

Цены на бытовую технику и электронику за год выросли примерно на 10–15% в зависимости от группы товаров. Об этом рассказали в финансовой компании AMarkets.

Как уточнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в меньшей степени дорожает небольшая бытовая техника, в большей — крупногабаритный товар, а также телевизоры, ПК, планшеты, ноутбуки.

В компании GfK, в свою очередь, отметили, что за период с января по октябрь 2021 года средний чек на аудиовидеотовары вырос на 17% по сравнению с тем же периодом 2020 года, на крупную бытовую технику — на 6%, на малую — на 2,4%.

На рост цен, по мнению экспертов компании, влияет повышение спроса на высокотехнологичные модели и появление на рынке продвинутых моделей, которые дороже предшественников.

Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин отметил, что , к подорожанию техники привел разрыв логистических цепочек из-за пандемии коронавируса, рост цен на контейнерные перевозки, приостановка заводов по производству различных деталей.

По мнению председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексея Федорова, в 2022 году бытовая техника может подорожать еще на 13–15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%. Эксперт указывает на предстоящее введение временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.

Это сократит возможности утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей, что обходится в среднем на 50% дешевле, чем оплата экосбора. Результат отразится на ценах на технику, рассказали эксперты отрасли "Известиям".

Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи (без мобильной связи) в 2022 году также могут вырасти — на 10%. Подорожание связано с инфляцией, необходимостью исполнять требования "закона Яровой" по хранению интернет-трафика абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

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