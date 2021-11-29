5 продуктов, которые помогут снизить уровень стресса

И на набрать лишние килограммы

Когда дело доходит до борьбы со стрессом, мы бежим есть что-то сладкое или очень вредное. Но, оказывается, есть и полезные продукты, которые помогают снизить уровень стресса. Что это за продукты, - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

— Когда стресс, нужно бежать. На самом деле стресс мы снимаем действительно физической активностью, переключением внимания и точно не едой, особенно вредной едой, от которой потом стресса будет больше перед зеркалом. Но, тем не менее, чтобы в этих ситуациях мы знали, что все-таки нам будет полезно положить в рот, чтобы поддержать нервную систему, хочу обратить внимание на ряд продуктов:

Прежде всего, это красная рыба. В ней содержится Омега-3, насыщенные жирные кислоты, а также витамин D. Есть определенные исследования, которые говорят о том, что, например, у женщин перед ПМС включение продуктов, содержащих Омега-3 в рацион питания, снижал уровень стресса и раздражительности. То есть, это очень важные компоненты питания, которые в целом обеспечивают нормальную работу нервной системы и поддерживать ее в тонусе будет полезно, поэтому красную рыбку на завтрак, например, добавьте в любой день, стресс, как-то будет, я думаю меньше все-таки. По крайней мере, хорошее насыщение вы получите точно.

Лен и тыквенные семечки. Прежде всего, это хорошие источники магния. Я думаю, многие уже знают о том, что магний - это как раз тот микроэлемент, который мы интенсивно расходуем, когда у нас напряженный рабочий график или когда у нас какая-то стрессовая ситуация. Поэтому, восполнять запасы магния и таким образом поддерживать хорошее самочувствие важный момент в питании. Вот семена льна, тыквенные семечки, в принципе различного вида орехи, нам помогают это сделать. Обращаю внимание на льняное семя, его лучше использовать все-таки, когда мы его измельчили. Лучше молоть в кофемолке, например, или растереть действительно, вот, или замочить заранее на ночь, да, чтобы у них как-то оболочка стала мягче. Что, вот, тыквенные семечки мы можем почистить, а льняное семя особо не почистишь и поэтому его нужно вот подготовить к употреблению.

Шпинат. Это как раз то, чем абсолютно спокойно в любой ситуации можно заедать нервный стресс. Потому что, во-первых, это объемно, пожевать и когда мы жуем, нам действительно становится легче, потому что включается парасимпатическая нервная система и нам как-то кажется, что стресса стало меньше в нашей жизни. А, во-вторых, это хороший источник клетчатки, которая влияет на микробиому. А мы знаем, что порядка 90% серотонина вырабатывается именно в кишечнике и зависит от баланса кишечной микрофлоры, в том числе и наше настроение. Шпинат нам подойдет еще и потому, что там содержится фолиевая кислота, а фолиевая кислота принимает участие в выработке дофамина, того самого нейромедиатора, который отвечает за наши подъем энергии и хорошее настроение.

Сложные углевод. Самый верный путь зайти в нервный стресс и испортить себе настроение - это сесть на очень низкую углеводную диету надолго. Все-таки углеводы в нашем рационе на наше настроение оказывают влияние. Цельнозерновые крупы, например, овсянка, геркулес, нам тоже подойдут. То есть, если уж что-то хочется съесть такое углеводистое, пускай это лучше будет какая-то цельнозерновая каша, нежели макароны или булочки, и пирожные.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр"

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