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Вучич заявил о попытках вытеснить Россию с газового рынка Европы

09:57
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

США используют политические методы

Россию пытаются вытеснить с газового рынка Европы с помощью политического давления. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Pink.

По словам главы республики, ситуация с энергетикой в регионе ухудшается. Европе ежегодно не хватает около 70 миллиардов кубометров газа. Как подчеркнул Вучич, исправить положение поможет российский газопровод "Северный поток 2". Он обеспечит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Однако европейские страны не спешат идти навстречу России из-за давления США.

Изначально строительство газопровода планировали завершить в 2019 году. Однако из-за американских санкций работы приходилось приостанавливать. В итоге проект был полностью достроен в сентябре этого года. А в начале ноября по первой нитке уже пустили тестовый газ.

На прошлой неделе Минфин США ввёл ещё один пакет ограничений. Действия США неоднократно критиковали в Германии. Накануне кабмин ФРГ обратился к Конгрессу США и в очередной раз призвал отказаться от ограничений, которые наносят вред трансатлантическому единству.

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Александр Вучич
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