Чиновников предложили наказывать за невнимательность к обращениям пенсионеров

Штрафы могут составить до 20 тысяч рублей

В России следует ввести новую административную норму, предусматривающую наказание для госслужащих за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров. Такое мнение высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В обращении на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Орлов напомнил о конституционном праве россиян направлять обращения в государственные и муниципальные органы власти. Однако чиновники не всегда готовы добросовестно выполнять свои обязанности по предоставлению ответа, отметил эксперт.

Автор инициативы указал, что для защиты своих прав граждане вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции, органы прокуратуры и суды, однако это трудоемкий процесс, особенно для пожилых людей.

В связи с этим Орлов предложил ввести в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которую готовит Минюст, наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста.

В случае введения такой нормы штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее Орлов предложил бесплатно предоставлять пенсионерам планшетные компьютеры и услуги мобильного доступа к интернету. Он отметил, что пожилым людям необходим доступ к порталам государственных и муниципальных услуг и приложениям для записи на прием в медицинские учреждения, однако они не всегда могут позволить себе покупку гаджета для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи.

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