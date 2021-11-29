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При аварии на шахте "Листвяжная" пострадали 92 человека

09:20
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Госпитализированы 80 - 45 шахтеров и 35 горноспасателей

Число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 92, из них 35 - горноспасатели. Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
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"Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18", - сказано в сообщении.

25 ноября на шахте произошло задымление. Под землей были 285 человек. Погибшими объявлен 51. Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК.

В Кузбассе введен режим чрезвычайной ситуации.

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