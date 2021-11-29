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Новак рассказал о мировых запасах нефти

09:35
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

ОПЕК+ наблюдает за динамикой

Вице-премьер России Александр Новак сообщил в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума, что ОПЕК+ наблюдает за динамикой мировых запасов нефти.

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"Сейчас работают коллеги, входящие в мониторинговую группу JTC, они представят нам соответствующие данные. Но то, что мы еженедельно видим, - пока ситуация нормальная", - цитирует заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что через 10 лет качество добываемой в России нефти ухудшится.

"У нас на горизонте десяти лет почти 100% добычи будет трудноизвлекаемой", - сказал он.

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