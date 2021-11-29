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Детский технопарк "Мосгормаш" стал призером международного конкурса

09:40
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Команда первого в столице детского технопарка завоевала бронзу в возрастной категории 14–18 лет

Команда Upgrade Team из детского технопарка "Мосгормаш" заняла третье место на международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Как уточнила заммэра, на конкурсе была высокая конкуренция — соревновались 85 команд из семи стран. Авторы 14 проектов стали финалистами. Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива.

Команда первого в столице детского технопарка "Мосгормаш" завоевала бронзу в возрастной категории 14–18 лет. Ребята представили свою разработку "Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде".

Кроме того, проект Российского государственного социального университета "Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений" занял третье место в категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет.

В настоящее время в Москве работает 19 детских технопарков. Они действуют на базе ведущих московских университетов, научных центров и предлагают 400 программ подготовки по 42 направлениям. В них создано 93 лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Ежегодно обучение в детских технопарках проходят более 100 тысяч юных москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что коллектив TechMoscow из детского технопарка "Москва" занял второе место на международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC).

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Детский технопарк "Мосгормаш"
Детский технопарк "Мосгормаш"
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