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В Париже сегодня вручат "Золотой мяч": кто претендует на награду

10:02
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

В голосовании приняли участие 180 журналистов

В понедельник в Париже журнал France Football назовет лучшего футболиста 2021 года, который получит "Золотой мяч". В числе претендентов - 30 игроков.

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Полный список выглядит следующим образом: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") Педри ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Неймар ("ПСЖ"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Симон Кьер ("Милан"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Н'Голо Канте ("Челси"), Эрлинг Холанн ("Боруссия Дортмунд"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Карим Бензема ("Реал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Лионель Месси ("Барселона"/"ПСЖ"), Джорджиньо ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Интер"/"Челси"), Криштиану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Луис Суарес ("Барселона"/"Атлетико").

В голосовании приняли участие 180 журналистов.

Главными фаворитами называют Роберта Левандовски и Лионеля Месси. Последний возглавляет рейтинг претендентов по версии Goal.com. Аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со сборной, Кубок Испании с "Барселоной", стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Левандовски при этом в 2021 году забил больше 50 голов, побил рекорд Герда Мюллера по мячам в Бундеслиге за один сезон (41 мяч). Поляк выиграл чемпионат Германии, Суперкубок Германии, клубный чемпионат мира.

Чаще всех "Золотой мяч" получал Месси - шесть раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019).

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