"Мой герой": Агутин раскрыл содержание последнего сообщения Градскому

Музыкант так и не получил на него ответ

Музыкант Леонид Агутин рассказал, что певец Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение.

"В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление…", — написал Агутин в соцсети.

Музыкант признался, что по-разному относился к Градскому, который, по его словам, был "невероятно талантливым, взбалмошным, умным и порой наивным человеком".

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. В пятницу СМИ писали, что музыканта госпитализировали с подозрением на инсульт. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске. В 1965 году основал одну из первых рок-групп в СССР — "Славяне", а через год — группу "Скоморохи", которая принесла ему популярность.

Градский — автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, написал несколько рок-опер и рок-балетов, а также множество песен.

Видео: смотрите выпуск программы "Временно доступен" с Александром Градским

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