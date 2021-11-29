Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

Российский лидер подчеркнул важность сотрудничества в энергетике

Отношения партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом говорится в телеграмме российского лидера Владимира Путина участникам третьего Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Глава государства подчеркнул, что важной составляющей двусторонних отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие.

В частности, достигнуты значительные успехи в области энергетики. Путин отметил стабильную работу трансграничных нефте- и газопровода, увеличение поставок угля и электроэнергии и успешную реализацию совместных проектов в газохимической области.

В рамках энергетического сотрудничества началось строительство новых энергоблоков российского дизайна на двух китайских атомных электростанциях, напомнил президент России.

Востребованным направлением кооперации является также создание информационно-аналитических платформ, прежде всего "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества".

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин выразил уверенность в том, что дискуссии форума позволят наметить новые перспективы в партнерстве России и Китая.

Ранее министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между государствами. Стороны подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем, а также подтвердили готовность реализовывать договоренности.

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