ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне

10:20
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Российский лидер подчеркнул важность сотрудничества в энергетике

Отношения партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом говорится в телеграмме российского лидера Владимира Путина участникам третьего Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Китай оценил отношения с Россией "выше союзнических"

Глава государства подчеркнул, что важной составляющей двусторонних отношений является энергетическое сотрудничество, которое за последние годы получило весьма значительное развитие.

В частности, достигнуты значительные успехи в области энергетики. Путин отметил стабильную работу трансграничных нефте- и газопровода, увеличение поставок угля и электроэнергии и успешную реализацию совместных проектов в газохимической области.

В рамках энергетического сотрудничества началось строительство новых энергоблоков российского дизайна на двух китайских атомных электростанциях, напомнил президент России.

Востребованным направлением кооперации является также создание информационно-аналитических платформ, прежде всего "Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества".

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин выразил уверенность в том, что дискуссии форума позволят наметить новые перспективы в партнерстве России и Китая.

Ранее министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между государствами. Стороны подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем, а также подтвердили готовность реализовывать договоренности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.