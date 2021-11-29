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Саакашвили доставили в суд

10:23
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

На повестке дня - дело о жестоком разгоне митинга

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд.
Адвокат назвал Саакашвили жертвой пыток

В понедельник, 29 ноября, будет рассматриваться дело о жестоком разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

Политика под усиленной охраной вывезли из военного госпиталя города Гори, где он проходит лечение. Ожидается, что это будет первое появление Саакашвили на публике после задержания.

У суда происходит беспрецедентная мобилизация полиции, сообщает Sputnik.Грузия. На крыше здания дежурит вертолет.

Кроме того, в понедельник в Тбилисском городском суде отменены все заседания, кроме дела Саакашвили, уточняет ТАСС.

Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани (три года лишения свободы) и об избиении депутата Валерия Гелашвили (шесть лет). Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди". В тюрьме он объявил голодовку.

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