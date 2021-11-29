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В Омске будут судить мужчину, закопавшего отца живьем

10:18
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Обвиняемому грозит пожизненное

Омский областной суд рассмотрит дело 55-летнего жителя деревни Озерка Исилькульского района - в середине февраля он в пьяном виде поругался с 78-летним отцом, после чего избил его молотком и закопал заживо во дворе дома.
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"Понимая, что смерть потерпевшего не наступила, злоумышленник обмотал потерпевшего одеялом, которое зафиксировал вокруг тела веревкой и тросом, тем самым лишив дальнейшей возможности самостоятельно выбраться. Затем он во дворе домовладения выкопал в снегу яму глубиной около 1 метра, куда перетащил потерпевшего", - приводит сообщение пресс-службы суда РИА "Новости".

Уточняется, что отец обвиняемого скончался только через 2-3 часа после того, как был похоронен живьем. Также известно, что отец и сын были единственными жителями деревни Озерка. Теперь она вымерла.

Свою вину подсудимый признал частично. Ему грозит пожизненное заключение.

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