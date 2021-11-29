Путин затребовал доклад о наращивании темпов вакцинации в регионах

Представить отчет следует до 30 ноября

Губернаторам российских регионов следует взять под личный контроль наращивание темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Перечень поручений главы государства утвержден по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 10 ноября.

Руководителям субъектов Российской Федерации также поручается взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Представить отчет по результатам исполнения поручения надлежит не позднее 30 ноября. Затем губернаторам предстоит отчитываться ежемесячно.

Список поручений российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 55% россиян положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса (63% среди жителей Москвы, 64% среди жителей Санкт-Петербурга), 32% относятся к ней отрицательно, а 9% – безразлично.

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