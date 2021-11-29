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Путин поздравил Евгения Миронова с 55-летием

10:30
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Президент пожелал артисту здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов

Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил с 55-летием художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста страны Евгения Миронова.

"Вы осуществили свою заветную мечту, стали известным актером и режиссером, заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь", - написал глава государства в поздравительной телеграмме.

Также президент отметил в Миронове созидательный потенциал, незаурядные лидерские качества и умение сплотить талантливых единомышленников.

"Особо отмечу неустанное внимание, которое Вы уделяете реализации значимых общественных, просветительских, благотворительных инициатив, профессиональному становлению одаренной молодежи", - обратил внимание российский лидер.

Путин пожелал Миронову здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.

Миронов является художественным руководителем Государственного театра наций с декабря 2006 года. В кино на его счету более 50 фильмов, в том числе "Любовь" Валерия Тодоровского, "Космос как предчувствие" Алексея Учителя, "Дом дураков" Андрея Кончаловского.

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