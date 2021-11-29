Россиянам рассказали о вреде будильника

Лучше просыпаться без него

Регулярное использование будильника может представлять опасность для здоровья и привести к развитию серьезных заболеваний.

постоянное пробуждение п будильнику ведет к хронической депривации сна, которая, в свою очередь, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, снижение иммунитета, сообщил радио Sputnik врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

"Понятно, что в каких-то острых ситуациях, например, ранняя запланированная поездка, ситуационно его можно использовать", - уточнил врач.

Лучше всего использовать "свой внутренний будильник". Чтобы его настроить, нужно вовремя ложиться и "высыпать" свою норму.

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