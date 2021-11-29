ВОЗ предупредила об очень высоких рисках с появлением "омикрон"

Пока не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с новым штаммом

Общий риск, связанный с новым вариантом коронавирусной инфекции "омикрон", считается очень высоким. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ведомстве подчеркнули высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения "омикрона" на глобальном уровне. В зависимости от характеристик нового штамма не исключены серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19.

Вместе с тем в ВОЗ уточнили, что на сегодняшний день в мире не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон".

Организация напоминает, что большинство диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм "омикрон". С учетом этого странам рекомендуется увеличить масштабы тестирования лиц, прибывающих из районов, где выявили штамм "омикрон", сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее в ВОЗ предупредили, что у ранее перенесших COVID-19 людей может быть повышенный риск заражения штаммом коронавируса B.1.1.529. При этом используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

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