Япония ограничила въезд в страну из-за омикрон-штамма

Токио отслеживает ситуацию

Власти Японии снизили ежедневный лимит на въезд в страну из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса.

Число въезжающих сократили с пяти тысяч человек до 3,5 тысячи, передает ТАСС. "Мы намерены и дальше гибким образом реагировать на угрозу распространения инфекции", - подчеркнул сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что с 30 ноября отменяются введенные в начале месяца послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов.

В Ботсване и ЮАР нашли новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон". По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у ранее перенесших COVID-19 людей может быть повышенный риск заражения этим вариантом. В России пока не зафиксировано случаев омикрон-штамма, отметили в Роспотребнадзоре.

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