Макрон ревакцинировался от коронавируса

Ранее президент Франции призвал пройти вакцинацию "всех, кто может"
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о ревакцинации от COVID-19.
"Ревакцинация и прививка от гриппа - сделаны", - написал глава государства в Twitter.
Какую именно он использовал вакцину, французский лидер не уточнил.
Первую прививку Макрон получил в конце мая. Ему сделали один укол, так как прежде президент Франции болел ковидом.
В конце лета в ходе внеочередного заседания Совета по обороне Макрон заявил, что санитарный кризис в стране не кончился. Он призвал вакцинироваться "всех, кто может".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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