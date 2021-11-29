Макрон ревакцинировался от коронавируса

Ранее президент Франции призвал пройти вакцинацию "всех, кто может"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о ревакцинации от COVID-19.

"Ревакцинация и прививка от гриппа - сделаны", - написал глава государства в Twitter.

Какую именно он использовал вакцину, французский лидер не уточнил.

Первую прививку Макрон получил в конце мая. Ему сделали один укол, так как прежде президент Франции болел ковидом.

В конце лета в ходе внеочередного заседания Совета по обороне Макрон заявил, что санитарный кризис в стране не кончился. Он призвал вакцинироваться "всех, кто может".

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