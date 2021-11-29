ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВЦИОМ: большинство россиян счастливы

11:27
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Так ответили 84% респондентов

Как показал опрос ВЦИОМ, счастливыми себя считают 84% россиян, 14% - не считают.
Опрос показал, как россияне оценивают свое материальное положение

"Индекс счастья составил 71 п., что на 17 п. превышает показатель марта 2021 г. (54 п.), и на 5 п. превышает показатель предыдущего года (66 п. в ноябре 2020 г.)", - сказано в исследовании.

Там также отмечено, что чаще всего россияне считают себя счастливыми благодаря тому, что у них есть семья, благодаря здоровью и хорошей работе. Среди тех, кто не считает себя счастливым, жалуются на нехватку материальных средств, отсутствие стабильности, проблемы в семье.

"Половина россиян убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей", - говорят аналитики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Счастливые люди
Счастливые люди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.