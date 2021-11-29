ВЦИОМ: большинство россиян счастливы

Так ответили 84% респондентов

Как показал опрос ВЦИОМ, счастливыми себя считают 84% россиян, 14% - не считают.

"Индекс счастья составил 71 п., что на 17 п. превышает показатель марта 2021 г. (54 п.), и на 5 п. превышает показатель предыдущего года (66 п. в ноябре 2020 г.)", - сказано в исследовании.

Там также отмечено, что чаще всего россияне считают себя счастливыми благодаря тому, что у них есть семья, благодаря здоровью и хорошей работе. Среди тех, кто не считает себя счастливым, жалуются на нехватку материальных средств, отсутствие стабильности, проблемы в семье.

"Половина россиян убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей", - говорят аналитики.

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