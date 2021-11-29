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Названы главные меры защиты от штамма "омикрон"

11:28
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Маски и вакцинация остаются самыми действенными способами защиты

Способы защиты от коронавирусной инфекции с появлением штамма "омикрон" остаются прежними. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
ВОЗ предупредила об очень высоких рисках с появлением "омикрон"

Эксперт напомнил, что следует использовать защитные маски, а также своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. Гущин порекомендовал всем, кто не вакцинировался, сделать это и пройти ревакцинацию тем, у кого прошло шесть месяцев с момента прививки.

Представитель Центра имени Гамалеи напомнил, что обладатели иммунитета к коронавирусу значительно лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые на сегодня вызывают опасение.

При этом в эфире телеканала "Россия 24" Гущин заявил, что "на сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику".

Ранее в ВОЗ предупредили, что у ранее перенесших COVID-19 людей может быть повышенный риск заражения штаммом коронавируса B.1.1.529. При этом используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

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