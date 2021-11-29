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Умерла звезда кино Валентина Иванова

11:47
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Россиянам она запомнилась по роли Нины из "Угрюм-реки"

Скончалась советская актриса театра и кино Валентина Иванова.

Информация о смерти появилась на официальном сайте Театра имени Ермоловой. Ивановой было 77 лет, причина смерти не разглашается.  

"С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря", - говорится в сообщении.

Россияне знают Валентину Иванову по ролям в таких фильмах, как "Угрюм-река", "Ложь на длинных ногах", "Лунные воды" и других.

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