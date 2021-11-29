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Более 50 протоколов составили на фанатов после матча ЦСКА — "Зенит"

11:51
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

На стадионе, где проводился матч, также нашли нарушения

Сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях после футбольного матча между ЦСКА и "Зенитом". Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказали в Министерстве внутренних дел России.
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В ведомстве рассказали, что протоколы составлены в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча. 25 протоколов составили по статье 20.31 КоАП "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", в том числе 14 – за использование пиротехнических изделий.

Еще 23 протокола были оформлены по статье 20.20 КоАП "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах".

Двоих нарушителей привлекли к ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", еще одного — по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания".

Кроме того, на стадионе "ВЭБ-Арена" были выявлены нарушения — он не соответствовал требованиям безопасности, предъявляемым правилами проведения спортивных мероприятий. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.

Проверочные мероприятия продолжаются, сообщает "МВД Медиа".

Матч чемпионата России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским "Зенитом" прошел в Москве вечером воскресенья, 28 ноября. Фанаты московской команды зажгли множество файеров. После игры были задержаны десятки человек за нарушение порядка.

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