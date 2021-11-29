В России выявили 33860 новых случаев коронавируса

Вылечились 27700 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 33860 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 1209 человек, выздоровели 27700 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3434. В Московской области за сутки заболели 2236 человек, в Санкт-Петербурге - 2181.

За весь период пандемии в стране выявлено 9604233 случаев инфекции. Умерли 273964 пациента. Выздоровели 8295811 человек.

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