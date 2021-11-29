Лукашенко заявил, что Минск "не хочет никаких войн"

Но на провокации Белоруссия ответить готова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске не хотят войн.

"Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн. Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.

Ранее белорусский лидер отметил, что Соединенные Штаты используют Украину, Польшу и страны Балтии, чтобы развязать войну.

"Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны", - добавил Лукашенко.

По его словам, американцы любят воевать чужими руками.

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