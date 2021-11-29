ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что Минск "не хочет никаких войн"

11:59
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Но на провокации Белоруссия ответить готова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске не хотят войн.
Лукашенко отказался насильно выдворять беженцев

"Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн. Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, - пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.

Ранее белорусский лидер отметил, что Соединенные Штаты используют Украину, Польшу и страны Балтии, чтобы развязать войну.

"Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны", - добавил Лукашенко.

По его словам, американцы любят воевать чужими руками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.