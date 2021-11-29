Еще 3703 человека поправились в Москве от COVID-19

Выявлено 3434 новых случая
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3703 человека, передает в понедельник оперштаб по контролю за распространением инфекции.
Всего в городе поправились уже 1 768 538 пациентов.
"Выявлено 3434 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 747 человек, скончались 93 пациента. На ИВЛ находится 601 человек", - добавили в штабе.
Там также напомнили о важности вакцинации. Прививку (подробная информация о ней представлена здесь) можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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