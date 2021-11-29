Врач рассказала, как бороться с головной болью в пасмурные дни

Плохое освещение может довести до таких неприятных последствий

Недостаток естественного освещения в осенне-зимний период способен негативно влиять на состояние здоровья, вызывая в числе прочего головные боли. О том, как этого избежать, рассказала доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.

Эксперт уточнила, что плохое освещение отрицательно воздействует на зрение. Уставшие глаза постоянно хочется тереть или чесать, вероятна повышенная сонливость. Также может возникнуть боль в глазах или в голове.

Во избежание таких последствий Лещенко предложила включать свет не по часам, а по ситуации. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение, чтобы было более комфортно глазам.

Врач также указала в интервью радио Sputnik, что у компьютера или гаджетов есть собственная подсветка, однако если в помещении темно, а источник света – только лишь гаджет, глазам будет дискомфортно.

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