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Врач рассказала, как бороться с головной болью в пасмурные дни

12:21
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Плохое освещение может довести до таких неприятных последствий

Недостаток естественного освещения в осенне-зимний период способен негативно влиять на состояние здоровья, вызывая в числе прочего головные боли. О том, как этого избежать, рассказала доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.
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Эксперт уточнила, что плохое освещение отрицательно воздействует на зрение. Уставшие глаза постоянно хочется тереть или чесать, вероятна повышенная сонливость. Также может возникнуть боль в глазах или в голове.

Во избежание таких последствий Лещенко предложила включать свет не по часам, а по ситуации. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение, чтобы было более комфортно глазам.

Врач также указала в интервью радио Sputnik, что у компьютера или гаджетов есть собственная подсветка, однако если в помещении темно, а источник света – только лишь гаджет, глазам будет дискомфортно.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, как бороться с головной болью на фоне изменения атмосферного давления.

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