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Подмосковную многоэтажку оцепили из-за висящей на двери гранаты

12:13
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

На месте работают кинологи

В подмосковной Коломне оцепили многоэтажный дом из-за растяжки с гранатой на двери.  

Инцидент произошел на улице Спирина, 4а. Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, речь идет о гранате РГД-5. На месте работают кинологи и другие специалисты.

Из дома эвакуировали порядка 30 человек, многоэтажка оцеплена. По предварительным данным, квартира, к которой была привязана граната, принадлежит 68-летнему пенсионеру, уточняет газета "Известия".

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