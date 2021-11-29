Подмосковную многоэтажку оцепили из-за висящей на двери гранаты

На месте работают кинологи

В подмосковной Коломне оцепили многоэтажный дом из-за растяжки с гранатой на двери.

Инцидент произошел на улице Спирина, 4а. Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, речь идет о гранате РГД-5. На месте работают кинологи и другие специалисты.

Из дома эвакуировали порядка 30 человек, многоэтажка оцеплена. По предварительным данным, квартира, к которой была привязана граната, принадлежит 68-летнему пенсионеру, уточняет газета "Известия".

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