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В ДТП с поездом и авто на Алтае погибли трое детей

12:37
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в Алтайском крае на участке железной дороги Среднесибирская - Усть-Тальменская произошло ДТП на переезде.
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"Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом", - сказано в сообщении.

Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось, так как расстояние было слишком маленьким.

В результате аварии погибли трое детей, еще два человека получили травмы. "Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет", - добавили в пресс-службе. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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