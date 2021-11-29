Приставы объяснили, как сохранить прожиточный минимум при списании долгов

Россияне получат такое право с 1 февраля 2022 года

Граждане России смогут сохранить на своем банковском счете деньги в размере прожиточного минимума в случае принудительного взыскания судебными приставами долгов. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля 2022 года россияне получат право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении надлежит указать паспортные данные, контактный номер и номер исполнительного производства. Также следует указать реквизиты одного банковского счета, на котором будут сохраняться деньги в размере прожиточного минимума.

Сохранить таким образом деньги можно только на одном счете в одном банке.

Если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети).

В случае, если должник содержит родственника-инвалида или других иждивенцев, он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему суммы средств, которая превышает установленный прожиточный минимум.

С начала 2022 года заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал госуслуг, рассказали в ФССП РИА Новости.

По итогам первого полугодия 2021 года в России было зафиксировано порядка 7,2 млн невыездных граждан — тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. Их совокупные долги составляют 1,7 трлн рублей.

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