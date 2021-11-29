Москвичей предупредили о резком падении давления

Температура в столице будет на 2-3 градуса выше нормы

В Москве на этой неделе ожидается неустойчивая погода с резким падением давления.

По данным синоптиков, температура в столице будет на 2-3 градуса выше нормы. Со вторника, 30 ноября, пойдет дождь со снегом, порывы ветра местами могут достигать 15-20 метров в секунду.

Мы ожидаем, что у нас будет понижаться резко атмосферное давление <…> Днем облачно-, дождь, переходящий в снег, а уже вечером - гололедица", - рассказала о предстоящей погоде главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Временами будет приниматься небольшой снег, сообщила она РИА Новости. В ночные часы не исключена локальная метель.

Ранее врач-офтальмолог рассказала, как бороться с головной болью в пасмурные дни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram