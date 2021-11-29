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Лукашенко предостерег Запад от "активных телодвижений" вокруг России

13:10
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Тезис о подготовке Россией нападения на Украину выдуман

Западные государства начинают "активные телодвижения" вокруг России под предлогом того, что она "собирается напасть на Украину". С таким заявлением в понедельник, 29 ноября, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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По словам белорусского лидера, тезис о якобы намерении Москвы напасть на Украину придуман, чтобы "отстроить" Россию. Лукашенко предложил авторам таких заявлений выложить факты на стол и подтвердить свои обвинения.

Однако доказательства не последуют, заявил Лукашенко и привел в пример Белоруссию, которую назвали виновницей развязывания миграционного кризиса. Президент республики напомнил про звучавшие обвинения в том, что "Беларусь привезла с Сомали мигрантов и перебрасывает через границу", хотя сомалийцев в стране нашли "всего полтора человека".

Белорусский лидер отметил, что не имеет сведений о планируемом нападении России на Украину, хотя "если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в случае нового обострения в Донбассе или конфликтов на границе России "Беларусь в стороне не останется". Понимая это, Украина начала усиливать границу с Белоруссией, хотя "там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше", сообщает агентство "Белта".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны стран Евросоюза и НАТО, включая "попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым".

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