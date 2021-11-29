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Власти анонсировали новые ограничения из-за омикрон-штамма

13:03
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Их введет оперштаб

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявит о новых ограничениях в связи с появлением нового штамма "омикрон". Об этом РИА Новости сообщили в МИД России.

"Решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", - сообщил агентству замглавы внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

Ранее в Ботсване и ЮАР нашли новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон".  По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у ранее перенесших COVID-19 людей может быть повышенный риск заражения этим вариантом. В России пока не зафиксировано случаев омикрон-штамма, отметили в Роспотребнадзоре.

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