"Газпром" ожидает "впечатляющих" финансовых итогов года

Подушка ликвидности компании оценивается в 1,5 триллиона рублей
Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил, что компания ожидает в четвертом квартале года "еще более впечатляющих" финансовых результатов, чем в третьем.
"Сказалось влияние ситуации на экспортных рынках, при этом c учетом их текущей динамики мы ожидаем еще более впечатляющих итогов в IV квартале", - сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Садыгова, рост цен на газ в Европе продолжается шестой квартал подряд.
Дивидендная база за девять месяцев составила 1 триллион 407 миллиардов рублей. Подушка ликвидности "Газпрома" оценивается в 1,5 триллиона рублей. Чистый долг компании на конец третьего квартала снизился на 10%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram