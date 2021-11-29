"Газпром" ожидает "впечатляющих" финансовых итогов года

Подушка ликвидности компании оценивается в 1,5 триллиона рублей

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил, что компания ожидает в четвертом квартале года "еще более впечатляющих" финансовых результатов, чем в третьем.

"Сказалось влияние ситуации на экспортных рынках, при этом c учетом их текущей динамики мы ожидаем еще более впечатляющих итогов в IV квартале", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Садыгова, рост цен на газ в Европе продолжается шестой квартал подряд.

Дивидендная база за девять месяцев составила 1 триллион 407 миллиардов рублей. Подушка ликвидности "Газпрома" оценивается в 1,5 триллиона рублей. Чистый долг компании на конец третьего квартала снизился на 10%.

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