Семьи погибших в Кузбассе шахтеров получат по миллиону рублей

Михаил Мишустин поручил начать выплаты незамедлительно

Семьи погибших в результате задымления на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области получат от федерального центра по миллиону рублей. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство также направит средства, чтобы поддержать пострадавших. Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей, а в случае легкой степени повреждений выплаты составят 200 тысяч

Уже подписано распоряжение о выделении на эти цели из федерального бюджета около 80 млн рублей.

Материальную помощь окажут также власти Кузбасса, муниципалитета, компания — владелец аварийной шахты, Фонд социального страхования, сообщает РИА Новости.

25 ноября на шахте произошло задымление. Под землей были 285 человек. Погибшими объявлен 51 человек, пострадали 92. Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК.

После происшествия на "Листвяжной" Генпрокуратура организовала массовые проверки на шахтах Кемеровской области. Уже выявлено почти 450 нарушений. После аварии возбуждено два уголовных дела. Арестованы пять человек.

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