В МИД назвали непростыми консультации России и США по визовым вопросам

Переговоры - "плотные и вязкие" - продолжаются

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов назвал непростыми консультации Москвы и Вашингтона по визовым вопросам и работе диппредставительств.

"Я знаю, что они достаточно непросто идут, там по каким-то вопросам удается достичь [понимания], то есть они такие плотные, вязкие. <...> Знаю, что в декабре еще они продолжатся, там как бы какие-то развязки находятся, ищутся", - цитирует замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам дипломата, Россия исходит из того, что в посольстве США в Москве достаточно сотрудников для выдачи россиянам виз.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 дипломатов уедут из США 30 января. Он уточнил, что американская администрация провоцирует кадровый голод в представительстве.

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