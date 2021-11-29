Сидящий в кубе Земан назначил нового премьера Чехии

Ранее у политика обнаружили коронавирус

Президенту Чехии Милошу Земану пришлось назначать нового премьер-министра в необычных условиях, сидя в стеклянном кубе. Ранее у главы государства обнаружили коронавирус.

Поскольку проводить церемонию без чешского лидера нельзя, организаторам пришлось выкручиваться. Для политика установили герметичную камеру из оргстекла. Туда медработники в защитных костюмах доставили Земана на коляске - на ней он передвигается из-за болезни ног еще с весны этого года. С присутствующими президент общался по аудиосвязи.

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