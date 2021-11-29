Основные конструкции 5 станций Троицкой линии готовы более чем на 50%

Троицкая линия метро пройдет от МЦК до Троицка

На всех пяти станциях первого участка Троицкой линии московского метро монолитные работы выполнены более чем на 50%. Это отрезок от станции "Новаторская" до "Мамыри".

Так на станции "Университет Дружбы народов" завершено строительство основных конструкций и там начали засыпать котлован и приступили к монтажу инженерных систем. А на станции "Тютчевская" идут отделочные работы в служебных помещениях.

Троицкая линия метро пройдет от МЦК до Троицка. Длинна ветки - 40 километров. Работы развернуты на всех участках. Одновременно столичные власти решают задачу о сокращении мигрантов на стройках Москвы.

"Это потребует в своем роде разработку, переработку учебных программ для рабочих, для управленцев, для прорабов, для управленцев среднего звена, для руководителей компаний. Это большая масштабная задача, без решения которой разговор о замене иностранной рабочей силы не имеет никаких оснований. Поэтому это фактически задача переформатирования системы управления, систем подготовки, систем выполнения работ на объектах города Москвы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram