Внутренний туризм и проблему миграции обсудили в Москве

В столице стартовал Медиафорум этнических и региональных СМИ

Проблемы миграции и внутреннего туризма обсуждают сегодня на Пятом форуме этнических и региональных СМИ. На мероприятии собрались журналисты, блогеры и представители власти. Сначала специалисты говорили об этнокультуре, потом перешли к вопросам миграции, пытаясь понять, почему этот процесс в мире чаще всего воспринимается в негативном ключе. Благодаря новому формату, все обсуждения в этом году получаются более глубокими и расширенными.

"И у нас будет работать три секции и, что очень важно, люди, которые подключаться к нам в онлайн-формате, они смогут участвовать в каждой из секции. То есть все это идет параллельно, и люди не просто будут слушать, а задавать вопросы, делиться своими практиками - это очень здорова. Это как бы наша находка", - говорит руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram