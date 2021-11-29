Песков прокомментировал идею "переименовать QR-коды"

В народе код приобрел негативный окрас

В Кремле опровергли планы переименовать QR-коды, выдаваемые переболевшим и вакцинированным от коронавируса.

"Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отказа от термина "QR-код".

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти рассматривают идею переименовать QR-коды, так как это словосочетание вызывает негативную реакцию у многих граждан. В качестве возможной альтернативы рассматривались варианты "зеленый паспорт", "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "ковипасс", "санитарный паспорт" и другие.

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