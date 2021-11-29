Реставрацию дома купца Пантелеева завершат в 2022 году

Фасаду вернули исторический облик

Фасаду дома купца Пантелеева на Земляном Валу вернули исторический облик. Это здание - выявленный объект культурного наследия - не реставрировалось ни разу. С какими трудностями столкнулись архитекторы, чем особняк уникален и что в нём будет после окончания реставрации?

От него теперь невозможно оторвать глаз. Украшение Садового кольца. В полной гармонии - классицизм и барокко. Такая роскошь на фасаде - затейливый растительный орнамент, орлы и купидоны. И две женские скульптуры - стилизация под античность. Одна - символизирует искусство, другая - богатство и достаток. Эти фигуры были утрачены - реставраторы восстановили их по старым фотографиям, архивным чертежам. Вернули дому и нежно-персиковый оттенок - он тоже исторический. Но много лет увидеть все это было невозможно - роскошный фасад разрушался и скрывался за баннером.

"Но я очень рад, что четыре года назад нам удалось убедить всеми известными способами собственника к проведению реставрационных работ. Очень серьезный был выполнен проект реставрации, предусматривающий не просто внешние какие-то ремонты – это настоящая реставрация с элементами воссоздания, восстановления", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

В 2020 году в особняке началась фактически первая масштабная реставрация. Провели вычинку кирпичной кладки, заменили кровлю, привели в порядок окна и двери, уже завершили все работы на фасадах. Теперь возвращают к жизни интерьеры. Внутри ведь тоже - богатейшая лепнина. Утрат, однако, было много. Вот эту внушительную потолочную розетку собирали буквально по кусочкам, освобождали от многочисленных слоев краски.

Такая фантастическая лепнина появилась благодаря одному из владельцев особняка. Долгое время дом принадлежал купцу и меценату Герасиму Хлудову. А в конце девятнадцатого века его купил и решил перестроить богатый крестьянин Филипп Пантелеев. Помимо дома, он владел еще и скульптурной мастерской. Вот в ней-то как раз и изготавливался весь этот декор.

"Во дворе у него были лепные мастерские, где он занимался ремеслом. И насыщенность интерьеров такая обусловлена еще и тем, что это как реклама его производства. Приглашал в гости, показывал, что он умеет", - заявил Дмитрий Гулич, генеральный директор реставрационно-строительной компании.

Бывший владелец Филипп Пантелеев с семьей жил на втором этаже дома. А вот первый и так называемые антресоли - сдавал в аренду. Интересно, что и в будущем эта историческая функция дома сохранится - после реставрации здесь откроется мини-гостиница. Часть старинных материалов - дерево, мрамор - реставраторы законсервировали, они обязательно будут представлены в интерьерах. А завершить все работы планируют уже в следующем году.

Юлия Богоманшина, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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