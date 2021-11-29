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Мишустин изменил порядок оплаты больничных и декретных

14:11
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Пособия по нетрудоспособности и в связи с материнством можно будет получить без заявлений

С 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Новый порядок затронет также пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.

В рамках новых правил взаимодействия государственных учреждений и работодателей с Фондом социального страхования пособия будут выплачиваться напрямую из ФСС, гражданам не придется подавать никаких заявлений и документов. Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы ЗАГС.

Электронные листы нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему Фонда социального страхования. Оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале госуслуг.

На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит ее. Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг.

При необходимости для проверки сведений ФСС может запрашивать дополнительную информацию у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других госучреждений, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому максимальный размер пособия по безработице в 2022 году увеличится до 12 792 рубля.

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