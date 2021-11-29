Кремль: беседа Путина и Байдена может быть согласована в любой момент

Но в ближайшие день-два она точно не состоится

В ходе брифинга с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в самое ближайшее время переговоры Владимира Путина и Джо Байдена не состоятся.

"Но это же может быть согласовано в любой момент", - уточнил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он заметил при этом, что в контексте рабочих планов мероприятия постоянно добавляются и корректируются.

Как добавил Песков, фиксированных тем для возможного разговора президентов России и США пока нет, но речь в первую очередь пойдет об отношениях двух стран.

Ранее состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По заявлению пресс-службы Совбеза. переговоры прошли "в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне".

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