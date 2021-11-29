Турция предложила выступить посредником между Россией и Украиной

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выразил такую готовность

Турция готова стать посредником между Россией и Украиной. С таким заявлением в понедельник, 29 ноября, выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам президента Турции, его государство выступает за мир в регионе и хотело бы "участвовать в решении этого вопроса".

Эрдоган напомнил, что неоднократно обсуждал ситуацию на Украине "с дружественной Россией и особенно с господином Путиным", поэтому Анкара готова к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с российскими властями, сообщает телеканал NTV.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит необходимости менять формат международного урегулирования ситуации на Украине или создавать новый.

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