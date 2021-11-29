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Москву ожидают сильнейшие за последние 69 лет осадки

14:30
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

На столицу надвигается циклон "Бенедикт"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о надвигающемся на Москву циклоне "Бенедикт", он доберется до столицы во вторник.
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"На Москву обрушатся самые сильные осадки за последние 69 лет. Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 мм осадков или 40% месячной нормы (два ведра воды на метр квадратный)", - написал метеоролог в Instagram.

Во второй половине дня дожди сменятся снегопадом, видимость ухудшится до 900 метров.

По словам Тишковца, рекорд дня по осадкам пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Для всего ноября суточный рекорд - 41 миллиметр.

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