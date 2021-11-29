Москву ожидают сильнейшие за последние 69 лет осадки

На столицу надвигается циклон "Бенедикт"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о надвигающемся на Москву циклоне "Бенедикт", он доберется до столицы во вторник.

"На Москву обрушатся самые сильные осадки за последние 69 лет. Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 мм осадков или 40% месячной нормы (два ведра воды на метр квадратный)", - написал метеоролог в Instagram.

Во второй половине дня дожди сменятся снегопадом, видимость ухудшится до 900 метров.

По словам Тишковца, рекорд дня по осадкам пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Для всего ноября суточный рекорд - 41 миллиметр.

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