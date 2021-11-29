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Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных на Украину

14:38
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Документ указан как безотлагательный

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о допуске иностранных вооруженных сил на Украину.

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Документ на рассмотрение внес президент страны Владимир Зеленский. Иностранные ВС прибудут на Украину в 2022 году с целью международных военных учений, уточняется в законопроекте.   

Из статуса законопроекта следует, что Зеленский указал его как безотлагательный. Полный текст документа на настоящий момент не обнародован.

Аналогичный документ, разрешающий допуск иностранных войск на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году, был принят в январе 2020 года, уточняет РИА Новости. 

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