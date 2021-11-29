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Московские школьники смогут "зачекиниться" в театрах и на выставках с помощью МЭШ

14:33
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Новый сервис появится в мобильном приложении Московской электронной школы

Столичные школьники могут передать сведения о посещении учреждений культуры, "зачекинившись" через мобильное приложение Московской электронной школы (МЭШ). Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Заммэра подчеркнула, что столичные власти активно расширяют возможности Московской электронной школы для удобства школьников. В этом году в МЭШ появился сервис, в котором ученики могут собирать свое портфолио с достижениями в олимпиадах, науке, творчестве, спорте. Теперь у ребят будет возможность "зачекиниться" в учреждениях культуры — в музеях, театрах. Эта информация автоматически появится в портфолио.

По словам Раковой, это даст достаточно подробную картину культурной жизни, по портфолио будет понятно, какими выставками или театральными постановками интересуется ребенок.

При посещении любого столичного музея, театра или кинотеатра достаточно отметиться в нем через мобильное приложение "Дневник МЭШ". Для этого нужно зайти в раздел "Ученик" в "Дневнике МЭШ", выбрать "Культурные места рядом" и нажать на кнопку "отметить помещение". Информация о посещении музеев будет автоматически добавляться в "Портфолио учащегося", если пользоваться картой "Москвенок".

Ранее Анастасия Ракова рассказала о новом контенте в Московской электронной школе. Количество виртуальных лабораторий в МЭШ выросло до 24. Еще одним важным новшеством МЭШ является портфолио ученика, не имеющее аналогов в России.

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