Саакашвили отверг обвинение прокуратуры

Политик заявил, что не признает грузинское правосудие

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие.

В Тбилисском городском суде в эти минуты проходит заседание по делу о жестком разгоне митинга 2007 году и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Утром еще до начала процесса у здания суда собралась толпа манифестантов, поддерживающих бывшего главу государства. Они перекрыли проезжую часть. Обстановка обострилась после того, как несколько митингующих забрались на ограждение с флагами Грузии и Украины и стали выкрикивать "Миша!" Полицейские неоднократно призывали манифестантов не нарушать порядок, однако те не подчинились, возникла потасовка. Несколько человек были задержаны.

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