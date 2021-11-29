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Глава ВОЗ обусловил победу над COVID-19 преодолением вакцинного кризиса

15:00
  • понедельник
  • 29 ноября 2021

Вакцинное неравенство оставляет коронавирусу возможности для эволюции

Мир не сможет победить пандемию коронавирусной инфекции, если не преодолеет вакцинный кризис. С таким заявлением в понедельник, 29 ноября, выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Глава ВОЗ отметил неравный доступ к вакцинам от COVID-19 в разных странах мира. Из почти 8 млрд доз препаратов, использованных по всей планете, более 80% мирового объема вакцин поступило в страны "Группы двадцати", тогда как государства с низкими доходами, большинство из которых находятся в Африке, получили лишь 0,6% доз.

Более сотни государств не смогут обеспечить охват вакцинацией минимум 40% населения до конца 2021 года — планка, поставленная ВОЗ. При этом в половине случаев организация связывает это с отсутствием доступа к необходимым вакцинам.

Сохранение вакцинного неравенства, по словам Гебрейесуса, обеспечивает коронавирусу возможности для дальнейшего распространения и эволюции, причем человечество не может предсказать ее дальнейшие пути или предотвратить.

Глава ВОЗ выразил убежденность в том, что обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19 отвечает интересам всех стран, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в свете распространения нового штамма коронавируса "омикрон" способы защиты остаются прежними. Это прежде всего касается вакцинации и ревакцинации, а также использования защитных масок.

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